O Avaí voltou a vencer na Ressacada, depois de quatro jogos seguidos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Para alcançar o triunfo por 1 a 0 sobre o Vila Nova, o técnico Geninho apostou em Marquinhos para começar a partida na noite de terça-feira. De acordo com o treinador M10 foi um fato novo, para tentar mudar o retrospecto, balançar a equipe e, ainda, elevar o apoio do torcedor no estádio.

- Com o Marquinhos em campo o torcedor vaia menos o time. Se vaia, de tabela vai para ele. Foi um fato novo, a torcida gritou o nome dele. Precisamos que a torcida jogue junto. Vai ter dia que ele vai jogar e outro não, e a torcida tem que empurrar. Ele tem história aqui dentro, todo o respeito da torcida, e com mérito porque conquistou isso. Com ele a torcida cria a expectativa que vai dar certo, e assim joga junto conosco. Seria bom que sempre fosse assim, mais fácil para jogar com o apoio do torcedor – falou o treinador do Leão.

Para utilizar M10, Geninho fez mudanças profundas no Avaí. Mudou o esquema com três zagueiros e armou a equipe no 4-5-1, sem os alas. Marquinhos jogou entre os volantes, sem incumbência de marcar e encontrou espaço para a criação. Jogou por 80 minutos e o desempenho agradou ao treinador

- É um Marquinhos com algumas limitações, mas não perdeu a capacidade técnica. Ele procurou espaço livre para jogar. Você não vê mais ele penetrando de trás, chegando para bater de fora, tentando o mano a mano. Mas você vê ele com a mesma técnica, ninguém desaprende a jogar. Ele soube usar bem isso, fez o time errar, distribuía bem a bola, tentava enfiar a bola para alguém. Jogou de forma inteligente, quase sempre livre, saia do tumulto para jogar. A atitude foi de quem queria ganhar e todos foram importantes.

O primeiro jogo fora de casa no returno para o Leão será na terça-feira seguinte. Às 19h15min, o time azul e branco encara o Brasil-RS no Bento Freitas.

