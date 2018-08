O sorriso de Marquinhos era um dos maiores entre os jogadores do Avaí depois da vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, na noite desta terça-feira. Não apenas porque a equipe deu fim à sequência de quatro jogos sem ganhar na Ressacada nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Há quatro meses ele não era titular e pôde estar em campo por 80 minutos. Na saída do gramado, referenciou Rodrigão, autor do gol do triunfo, ao revelar seu apelido.

— Saio realizado pela vitória do Avaí, pelo meu desempenho. Jogamos em meio campo, e sabíamos que eles jogavam assim. Mesmo assim tivemos de ter precaução para fazer um grande jogo. Saiu a urucubaca de só empatar. Uma vitória te coloca na frente e precisamos ter os pés no chão. E vencemos com a ajuda da Vovózona — disse M10 aos repórteres de campo antes de prolongar a celebração no vestiário.

Além do triunfo com a equipe, Marquinhos demonstrou satisfação também por mostrar ao técnico Geninho e ao torcedor que pode jogar por mais tempo do que vinha jogando nas outras ocasiões.

— Conseguimos o resultado jogando em cima. Joguei mais recuado, saindo de trás com bola dominada. Acho que fiz um grande jogo e mostrei que sou muito útil, e ninguém aqui dentro duvidava disso. Foi um dos jogos em que mais atuei no ano, e fico feliz com isso, com vitória. E o ano é complicado para nós nessa busca pelo acesso.

O primeiro jogo fora de casa no returno para o Leão será na terça-feira seguinte. Às 19h15min, o time azul e branco encara o Brasil-RS no Bento Freitas.

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Avaí