Torcedores do Vila Nova causaram tumulto antes da partida entre o time goiano e o Avaí, nesta terça-feira, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O vidro do carro de um ambulante ficou estilhaçado pela ação do grupo que atirou pedras e garrafas na chegada à Ressacada. A confusão assustou avaianos que se dirigiam à entrada do Setor A do estádio e foi controlada pela Cavalaria da Polícia Militar.

O ônibus que transportava torcedores da equipe goiana parou metros antes do local reservado para o desembarque e concentração dos visitantes. A chegada ocorreu em área de estacionamento de automóveis, onde geralmente estão famílias que acessam o estádio. Assim que notaram estar entre avaianos, o grupo desceu do veículo e passou a atirar pedras e garrafas. Uma delas estilhaçou o vidro do carro de um ambulante.

Não houve confronto entre torcedores e a Cavalaria da Polícia Militar agiu para conter o tumulto. Os torcedores do Vila Nova foram encaminhados ao acesso dos visitantes posteriormente.

Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

