Na busca da terceira vitória consecutiva para ficar mais perto do acesso à elite nacional de 2019, o Avaí confirmou nesta segunda-feira mais uma promoção de ingressos. Torcedores que forem ao confronto diante do Oeste neste sábado, às 16h30min, na Ressacada, terão a opção de pagar R$ 5 no "Setor H", localizado ao lado do local destinado aos visitantes.

Ainda no jogo válido pela 32ª rodada do Brasileiro da Série B, a promoção se estende aos sócios e torcedores com camisa do Avaí, que poderão comprar ingressos com 50% de desconto para os demais setores, exceto para os "Setor F”, "Setor G" e "Setor H". Além disso, crianças até 12 anos não pagarão ingressos em qualquer setor da Ressacada.

Os bilhetes estarão à disposição dos torcedores nos postos de venda a partir das 9h desta terça-feira. A expectativa da diretoria azurra é que a Ressacada receba excelente público para que o Leão possa dar mais um passo rumo ao objetivo final.

Valores dos ingressos

Setor A (coberto): R$ 80 Meia-entrada: R$ 40 Setores C, D e E (coberto): R$ 60 Setor B (descoberto): R$ 40 Setor H (descoberto): R$ 5 Área Vip: R$ 1 Setor F (visitante): R$ 40

Pontos de venda

– Ressacada – Secretaria (48) 3216-7300

– Loja Leão Sport Shop

– Rua Conselheiro Mafra – Centro

– Loja Futebol Mania – Rua Tenente Silveira – Centro

– Site FutebolCard

Na secretaria do clube

Terça-feira – 9h às 18h

Quarta-feira – 9h às 18h

Quinta-feira – 9h às 18h

Sexta-feira – 9h às 18h

Na bilheteria do clube

Sábado – 9h até o intervalo do jogo

Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Leia mais notícias sobre o Avaí