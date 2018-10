O Avaí se aproxima do acesso à elite do futebol nacional, consolidado entre os fortes candidatos à conquista de vaga na Série A. No entanto, ainda tem sete jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro para poder alcançar a vaga. Por isso, a ordem na Ressacada é controlar a ansiedade. Recado compreendido pelo lateral-esquerdo Capa, que pede para que a equipe continue alerta na competição.

— O Geninho (treinador) vem conversando com a gente no decorrer da semana para manter os pés no chão, sabemos que temos mais sete partidas e o campeonato só se desdobrou para o Fortaleza, que é um time que desde o começo está lá em cima. O restante está brigando por uma vaga. Então, estamos procurando pensar jogo após jogo, esquecendo se estamos no G-4 e a pontuação, e procurando pontuar para no fim estar entre os quatro — falou o jogador, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira,

Depois das importantes vitórias sobre Boa Esporte e Guarani nas duas últimas rodadas, o Avaí tenta prolongar o bom momento e somar mais pontos para atingir o quanto antes o acesso à elite. O próximo compromisso é contra o Oeste, em jogo marcado para as 16h30min deste sábado, na Ressacada. Ainda que o adversário esteja na metade da tabela, busca pontuação para se assegurar na Série B e obriga todos os cuidados do Leão para o duelo da 32ª rodada.

— Acho que não é bem de sangue doce (que vem o Oeste). Eles têm uma grande equipe, mas dentro de casa temos que nos impor, mostrar nossa força, impor nosso futebol e procurar de qualquer forma o resultado positivo. Mas acho que será um jogo muito difícil, assim como queremos nos manter em cima, eles querem sair da parte debaixo. Vamos procurar imprimir um bom futebol e sairmos vitoriosos da partida — explicou Capa.

Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Leia mais notícias sobre o Avaí