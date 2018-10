Buscando retornar à elite do futebol brasileiro em 2019, o Avaí terá um teste de fogo neste sábado. Às 16h30min, o Leão encara o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário almeja o mesmo objetivo e, por isso, o confronto é considerado de extrema importância para as equipes pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Empolgado após vencer o Boa Esporte, por 2 a 0, o Leão chegou aos 48 pontos e tem três a mais que o Guarani, quinto colocado com 45. Apenas a derrota por quatro ou mais gols tira o time do técnico Geninho da zona de acesso. O Avaí possui vantagem no saldo de gols em relação ao concorrente direto, que vem de revés para o São Bento, por 1 a 0.

O Leão está desfalcado do goleiro Aranha, que segue em recuperação após entorse no tornozelo. Kozlinski será o substituto mais uma vez. No meio, André Moritz e Marquinhos estão fora. Matheus Barbosa permanece na formação titular, enquanto a outra vaga é disputada por Pedro Castro e Luan Pereira, favorito na disputa por viver bom momento com a camisa azurra e ter marcado um gol no jogo passado.

– O Luanzinho é mais jovem, tem mobilidade e drible. Mas a forma que jogaremos, impondo nosso ritmo, não muda. Vamos ver a equipe que o professor vai armar e isso vai ser o melhor para a equipe – disse Matheus Barbosa ao comentar sobre o que muda no Avaí em relação a Luan Pereira no lugar de Marquinhos.

DESTAQUES DO LEÃO

XERIFE

Betão - experiência não falta para o zagueiro de 34 anos e com passagens por clubes como Corinthians e Santos. Capitão azurra na ausência do ídolo Marquinhos, ele é um dos principais líderes do elenco. Não à toa, o Leão tem uma das melhores defesa da Série B.

Betão é o xerife na defesa azurra Foto: Diorgenes Pandini / Diario Catarinense

REVELAÇÃO

Guga - cria da base azurra, o jovem lateral-direito de 20 anos tem se destacado pelas assistências aos companheiros. Com bola parada, ele é a válvula de escape do Leão pelo lado do campo. Eficiente, tem mostrado qualidade de sobra e foi cotado em vários clubes da Série A neste ano.

GOLEADOR

Rodrigão - tem seis gols na Série B. Não é o artilheiro do time, mas o faro para encontrar o caminho da rede ele tem de sobra. O camisa 27 voltou de lesão na rodada passada e agora tenta voltar a marcar pelo Leão para deixar o time mais perto do principal objetivo: a elite de 2019.

DESTAQUES DO BUGRE

XERIFE

Fabrício - experiente, o zagueiro de 28 anos chegou ao Brinco respaldado pelas passagens por Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras. Quando assumiu a titularidade, deu conta do recado e melhorou os números defensivos do Bugre.

REVELAÇÃO

Kevin - no clube desde o ano passado, o lateral-direito revelado pelo Cruzeiro ganhou chance de efetivamente mostrar seu valor após a ida de Lenon ao Vasco. A eficiência no ataque fica clara no quesito assistências: são quatro passes para gol, líder do atual elenco.

Kevin se destaca por deixar os companheiros na cara do gol Foto: Letícia Martins / Guarani FC

GOLEADOR

Bruno Mendes - artilheiro do time na temporada, o ex-botafoguense já anotou 15 gols no ano (nove na campanha do título da Série A2 e seis gols na Série B). Ele volta ao time contra o Avaí como esperança de bola na rede, até porque o artilheiro da equipe, Rafael Longuine, não marca há dois meses.

FICHA TÉCNICA - GUARANI X AVAÍ

GUARANI

Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Pará; Willian Oliveira e Ricardinho; Matheus Oliveira, Rafael Longuine e Rondinelly; Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

AVAÍ

Kozlinski; Guga, Betão, Airton e Capa; Judson, Matheus Barbosa e Renato; Luan Pereira (Pedro Castro), Getúlio e Rodrigão. Técnico: Geninho.

ARBITRAGEM: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por José Reinaldo Nascimento Junior e Luciano Benevides de Sousa (trio do DF).

DATA E HORÁRIO: sábado, às 16h30min.

LOCAL: Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Leia mais notícias sobre o Avaí