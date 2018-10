A sintonia entre torcida e elenco é a aposta do Avaí para ficar cada vez mais perto do retorno à elite em 2019. No sábado, às 16h30min, o Leão recebe o Londrina no primeiro dos últimos três jogos que ainda terá como mandante até o término da Série B do Brasileiro. A expectativa azurra é de quebra de recorde de público na Ressacada nesta temporada.

Na derrota por 1 a 0 para o rival Figueirense, no dia 1º de setembro, 13.486 torcedores acompanharam a partida pela 24ª rodada. No empate por 1 a 1 diante do Oeste, no último jogo do Leão como mandante até o momento, foram 10.040 entradas registradas. Nesta Série B, esses são os dois duelos de maiores públicos dos azurras na Ressacada.

Contar com a presença em grande número da torcida contra o Londrina, na partida válida pela 34ª rodada, pode ter peso importante para a manutenção da vice-liderança na reta decisiva da Série B. A vitória garante uma boa margem de segurança em relação ao quinto colocado, que no momento é o Atlético-GO. O time goiano é justamente o próximo rival fora de casa.

O Leão assumiu a segunda posição ao bater o Goiás, por 3 a 0, em Goiânia. O Avaí tem 55 pontos, seis a menos que o líder Fortaleza, mas tem um de vantagem para o terceiro colocado CSA e dois sobre o Esmeraldino, que aparece na quarta colocação. A distância em relação ao quinto lugar é de quatro pontos, isso restando ainda 15 em disputa.

A campanha do Avaí na Ressacada dá ânimo para apostar no “caldeirão azurra”: sete vitórias, seis empates e três derrotas. O Leão somou 27 pontos como mandante, o que representa 56,3% de aproveitamento frente à torcida. A média é de 5.013 torcedor por jogo. Depois do Londrina, o time recebe Fortaleza e Ponte Preta até o fim da Série B.

Promoção mantida

O Avaí vai manter a promoção de ingressos, assim como fez contra Boa Esporte e Oeste. Torcedores que forem ao jogo diante do Londrina terão a opção de pagar R$ 5 no “Setor H”, que fica ao lado do local destinado aos visitantes. A iniciativa se estende aos sócios e torcedores com camisa do Leão, que poderão comprar entradas com 50% de desconto para os demais espaços, exceto para o “Setor F”, “Setor G” e “Setor H”. Crianças até 12 anos têm direito à gratuidade em todos os setores.

Público do Leão na Ressacada

Avaí 1 x 1 Oeste - 10.040 torcedores - (32ª rodada)

Avaí 2 x 0 Boa Esporte - 5.877 torcedores - (30ª rodada)

Avaí 3 x 1 Sampaio Corrêa - 4.268 torcedores - (28ª rodada)

Avaí 1 x 0 CRB - 3.250 torcedores - (25ª rodada)

Avaí 0 x 1 Figueirense - 13.486 torcedores - (24ª rodada)

Avaí 1 x 0 Juventude - 2.138 torcedores - (22ª rodada)

Avaí 1 x 0 Vila Nova - 3.773 torcedores - (20ª rodada)

Avaí 0 x 0 CSA - 4.396 torcedores - (18ª rodada)

Avaí 0 x 0 Atlético-GO - 4.525 torcedores - (16ª rodada)

Avaí 0 x 1 Goiás - 3.126 torcedores - (14ª rodada)

Avaí 3 x 3 Guarani - 4.153 torcedores - (12ª rodada)

Avaí 2 x 0 Coritiba - 4.376 torcedores - (10ª rodada)

Avaí 0 x 1 Criciúma - 5.822 torcedores - (8ª rodada)

Avaí 3 x 1 Paysandu - 3.793 torcedores - (7ª rodada)

Avaí 1 x 1 São Bento - 4.029 torcedores - (4ª rodada)

Avaí 2 x 2 Brasil-RS - 3.161 torcedores - (2ª rodada)

