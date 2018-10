Conhecer o caminho é de grande ajuda para quem espera chegar na frente. O Avaí tem quem conheça o trajeto da Série B do Campeonato Brasileiro até a elite do futebol nacional. No elenco azurra sete jogadores já o percorreram até a vaga na Série A com a camisa azul e branca. Betão, Capa, Judson, Kozlinski, Luan, Marquinhos e Renato estiveram na campanha do acesso em 2016 e podem repetir o feito neste ano.

Cada um tem uma história diferente. O goleiro Kozlisnki, por exemplo, sequer chegou a disputar a Série B passada pelo clube. Era o reserva de Renan, que teve grande desempenho com a camisa azurra. Nesta edição apareceu na meta após lesão do titular Aranha. Já o volante Luan teve participação significativa em 2016 e agora é o imediato quando Judson não está disponível — fez 25 dos 38 jogos e agora tem apenas sete. Participativo naquela conquista e ainda mais na campanha atual, o lateral-esquerdo Capa espera repetir o feito e, junto dos companheiros, ser lembrado pelos azurras das arquibancadas como um dos atletas que ajudou o Leão a subir à elite e retornar a Série A imediatamente.

— A possibilidade de mais um acesso na minha carreira é uma felicidade muito grande. Acho que são poucos jogadores que têm a oportunidade que eu posso ter. Ainda faltam muitas rodadas para se decidir o campeonato, mas eu venho pensando desde que voltei pra cá em colocar o Avaí de novo na Série A. Esse é o intuito de todos os atletas, a gente vem se empenhando muito e, com os pés no chão, no fim da temporada vamos poder dar essa alegria ao torcedor — descreveu o ala.

O mais experiente em acessos com o Leão não poderia deixar de ser o meia Marquinhos. Além do último, ele esteve presente nos de 2014 e 2008. O técnico Geninho também ascendeu de divisão no comando do Avaí, também em 2014.

Os sete que podem repetir feito pelo Avaí

Betão (zagueiro)

2016 - 17 jogos

2018 - 29 jogos

Capa (lateral-esquerdo)

2016 - 26 jogos

2018 - 30 jogos

Judson (volante)

2016 - 15 jogos

2018 - 26 jogos

Kozlisnki (goleiro)

2016 - 0 jogo

2018 - 4 jogos

Luan (volante)

2016 - 25 jogos

2018 - 7 jogos

Marquinhos (meia)

2016 - 14 jogos

2018 - 12 jogos

Renato (meia e lateral)

2016 - 29 jogos

2018 - 26 jogos

