Corrida com pódio para quatro competidores e que está nos metros finais. O Avaí está em quarto, mas muito próximo do terceiro colocado, Goiás, e tenta o sprint para deixar um adversário para trás e ficar ainda mais próximo da linha de chegada. Se a Série B do Campeonato Brasileiro fosse uma prova de rua, assim é dimensionado o confronto das 21h30min desta sexta-feira, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Os times fazem confronto direto e pela briga por uma das vagas na elite do futebol nacional.

A equipe azurra se aproximou um pouco mais dos esmeraldinos na rodada passada, e reduziu a diferença na pontuação. O empate em 1 a 1 com o Oeste e a derrota do adversário para o CRB deixou o Leão a apenas um ponto de passar pelo Goiás na classificação. O Avaí aproveita o embalo de quatro jogos seguidos de invencibilidade para dar o bote, enquanto os goianos tiveram a série positiva interrompida no jogo passado e empataram as últimas duas partidas em que estiveram em ação no gramado que será utilizado na noite desta sexta-feira.

O Avaí amedronta quando atua longe da Ressacada. Chegou a ser o melhor visitante da competição – posto hoje ocupado pelo próprio Goiás — e ganhou o último compromisso fora de casa, ao vencer o também verde e branco Guarani. São fatores que elevam o moral azurra para tentar ao menos comemorar um triunfo em duelos contra os esmeraldinos nesta temporada. Foram três jogos até agora e a equipe de Goiânia levou a melhor. Empatou em 2 a 2 no jogo de ida pela Copa do Brasil, ganhou na volta, como mandante, para avançar no torneio nacional, e voltou a celebrar na Série B, com o 1 a 0 na Ressacada.

Geninho faz quatro alterações

A formação azul e branca que entra em campo nesta sexta-feira tem quatro alterações em relação a anterior. A maioria das mudanças é por causa de suspensões. O zagueiro Airton, o lateral-esquerdo Capa e o atacante Rodrigão estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na vaga deles, respectivamente, entram Marquinhos Silva, Igor e Jones Carioca. O meia Marquinhos fica de fora do duelo em Goiânia e, desta forma, Matheus Barbosa retorna ao time após ausência por estar suspenso diante do Oeste.

Nas mudanças obrigatoriamente promovidas, o técnico Geninho aponta que Getúlio não terá as mesmas incumbências de Rodrigão. Apesar de ser centroavante, o jovem atacante formado na casa azurra ganha liberdade e pode ser o homem para bagunçar a defesa do time da casa.

—Ele tem muita mobilidade. O Getúlio começou a produzir quando teve espaço, é um jogador leve, chega bem pelos lados e foi aos poucos amadureceu, trabalhou, assimilou e cresceu na produção técnica. Hoje ele conclui melhor, cabeceia melhor. Entrou e tomou conta. E acho que vai crescer mais, está pegando confiança. Um jogador de futuro, atacante moderno — elogiou Geninho.

FICHA TÉCNICA - Goiás x Avaí

GOIÁS

Marcos; Caíque Sá, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Felipe Gedoz; Michael, Robinho e Lucão. Técnico: Ney Franco.

AVAÍ

Kozlinski; Guga, Betão, Marquinhos Silva e Igor; Judson, Matheus Barbosa e Pedro Castro; Renato, Jones Carioca e Getúlio. Técnico: Geninho.

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (trio do RN).

DATA E HORA: às 21h30min às sexta-feira.

LOCAL: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

