O Avaí está em preparação para enfrentar o Guarani em duelo tido como decisivo para os times na Série B do Campeonato Brasileiro. Com três pontos de vantagem em relação ao adversário e dentro do G-4, na quarta colocação, o Leão tenta vencer para abrir vantagem em relação a um concorrente direto por uma das vagas na elite nacional do próximo ano. O volante Matheus Barbosa acredita que um triunfo no jogo das 16h30min de sábado, no Brinco de Ouro, fará o time azul e branco se aproximar ainda mais da Série A.

— O último jogo foi importante para a gente (vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte). Vencemos e abrimos três pontos do quinto colocado. Isso dá mais confiança para trabalhar, seguir nessa batida e conseguirmos o objetivo. Em relação ao jogo do fim de semana, será de seis pontos, um confronto direto. Vamos ver o que o Geninho passará para a gente e, se Deus quiser, sair com os três pontos, que será um grande passo nessa nossa caminhada — dimensionou o jogador.

Para isso, a equipe azurra precisa encerrar a sequência de derrotas como visitante. O Avaí chegou a empilhar cinco partidas seguidas sem ser batido fora de casa, mas nos últimos três compromissos deixou o estádio adversário sem pontuar (Paysandu, Criciúma e Coritiba). No entanto, o time espera retomar a vocação de ganhar longe da Ressacada justamente neste momento crucial da Série B.

— Tivemos uma queda de rendimento fora, no primeiro turno conseguimos pontuar mais (18 pontos em 10 jogos). Mas em contrapartida pontuamos mais na Ressacada. É seguir trabalhando, corrigir os erros e ir no fim de semana para arrancar pontos importantes — ratifica Matheus Barbosa.

