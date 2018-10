Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Avaí ampliou para 85% a possibilidade de acesso de acordo com o site Chance de Gol. Com 55 pontos, o time é o vice-líder, atrás somente do Fortaleza, que tem 61 pontos e praticamente está garantido na elite de 2019. A meta do Leão é manter o foco rumo ao objetivo e o zagueiro Betão sabe que neste momento da Série B a projeção pode ser uma armadilha.

– Possibilidade é grande, sabemos dela. Temos que trabalhar para que fique 100%. Então é pensar no jogo a jogo, se não vencer o Londrina, vai diminuir a porcentagem. Se ganhar, vai aumentar. A matemática não é exata no futebol. Estamos bem experientes com isso, não vamos cair nessa armadilha – falou Betão que neste ano atuou em 53 dos 57 jogos do time.

No sábado, diante da torcida na Ressacada, o Avaí recebe o Londrina. Os paranaenses não perdem há oito rodadas, sendo que neste período foram seis vitórias. Os números fizeram da equipe mais uma postulante ao acesso. Betão reconheceu o bom momento do Tubarão e disse que o Leão está pronto para encarar qualquer situação que seja imposta pelo outro lado.

– Não dá para analisar a questão do Londrina. Já me perguntaram isso e é difícil imaginar o que passa na cabeça deles. Podem vir fechados e tentar um ponto aqui para depois buscar em casa. Assim como podem vir aqui e tentar a vitória logo de cara. Mas independente de como o adversário vem, temos que manter nosso foco e meta. Em todo jogo, o único resultado que nos interessa é a vitória – completou.

De acordo com os matemáticos, o Avaí precisa chegar aos 64 pontos para alcançar o acesso. Ou seja, o Leão depende de si e pode chegar a tal pontuação apenas vencendo os duelos em casa. Isso porque, além do Londrina, a equipe ainda terá na Ressacada confrontos diante de Fortaleza e Ponte Preta.

