Apesar de se tratar de um confronto direto pelo G-4 da Série B do Brasileiro, o técnico Geninho não fez mistério e esboçou a formação titular do Avaí em treino coletivo aberto à imprensa na tarde desta quarta-feira, na Ressacada. Na sexta, às 21h30min, o Leão encara o Goiás, fora de casa, e as novidades na equipe devem ser o zagueiro Marquinhos Silva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Jones Carioca.

O trio trabalhou como titular nas vagas dos suspensos Airton, Capa e Rodrigão, que no empate por 1 a 1 contra o Oeste, no sábado, foram punidos com o terceiro cartão amarelo. Desta maneira, Geninho mantém a equipe no 4-2-3-1. Os titulares formaram com Kozlinski; Guga, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Judson e Matheus Barbosa; Renato, Pedro Castro e Jones Carioca; Getúlio.

– Vejo com mente positiva, estou tranquilo e preparado. Pude entrar no jogo contra o Guarani, pude me acostumar com a equipe, fui bem e não tem muito segredo para a partida. Sempre temos que estar bem e eu venho fazendo meu trabalho bem e por isso estou tranquilo para fazer a estreia como titular – falou Igor Fernandes, que na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani foi a campo no segundo tempo na vaga de Capa.

Outro que treinou como titular foi o volante Matheus Barbosa. O jogador cumpriu suspensão na rodada passada diante do Oeste e trabalhou no lugar que foi ocupado por Marquinhos. A ausência por mais uma rodada é o goleiro Aranha. O titular da meta azurra até arriscou uma corrida em torno do gramado ao longo da semana, mas ainda permanece mancando. Assim, ele continua realizando a transição para ser liberado para os treinamentos com bola.

Avaí e Goiás estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação. O Leão soma 52, enquanto o Esmeraldino tem 53. A derrota no jogo do Estádio Olímpico, em Goiânia, pode tirar o time perdedor da zona de acesso. Isso porque o Vila Nova, quinto colocado, tem 51 pontos e conquista o lugar no G-4 em caso de vitória aliado ao tropeço de um dos dois.

