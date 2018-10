O Avaí está definido para o jogo tido como o mais importante até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Às16h30min deste sábado, na Ressacada, o Leão encara o Oeste em jogo que vale mais um passo para alcançar o acesso à elite do futebol nacional. O técnico Geninho não fez mistério na escalação. Aproveita da suspensão de Matheus Barbosa para o duelo da 32ª rodada para ter Marquinhos entre os titulares. Nas outras 10 posições, são os mesmos que venceram o Guarani na partida passada.

— O time está definido, Marquinhos ficou fazendo uma recuperação, participou dos treinamentos de maneira satisfatória. Mantemos a estrutura do jogo com o Guarani, um meio-campo com uma pegada boa e o Marquinhos mais solto na armação para municiar o pessoal da frente. Trabalho foi bom e vamos torcer para transformar isso em uma boa partida — explicou o comandante azurra.

Desta forma, o time que entra em campo tem: Kozlinski; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, Pedro Castro, Marquinhos e Renato; Getúlio e Rodrigão. A expectativa é de grande público, impulsionado pela promoção do clube com ingressos a R$ 5 para determinados setores. Também por isso o técnico Geninho espera que seus comandados mantenham os nervos em dia no decorrer da partida.

—Nós estamos preparados para ganhar aos 45 do segundo tempo, o torcedor não está. Se virar 0 a 0 é um desastre para ele e não pode levar isso para campo, ele leva uma carga emocional. Alguns jogadores experientes carregam isso, os jovens não, temos jogadores muito jovens. O jogador já está preparado que o gol pode sair no fim, mas é claro que seria bom um gol no início, aí traz a torcida e tudo muda. Estamos preparando o grupo não só para esse jogo, mas para todos. Grupo está se conscientizando bem, respondendo bem na hora de definição. O Avaí voltou a crescer na reta final, porque a caminhada não vai ser fácil.

