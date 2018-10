O Avaí está pronto para enfrentar o Goiás em duelo pela 33ª rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Geninho comandou a última atividade preparatória ao jogo no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Além de confirmar a formação que começa a partida, o treinador pediu que seus comandados não tenham medo do que está por vir. Além de uma equipe forte na competição, que também luta pelo acesso e tem um ponto a mais, o Leão deve encarar um estádio lotado.

—Temos ciência de todas as dificuldades. Conhecemos o estádio, ele é mais acanhado que o Serra, não fica tão encaixotado. O Goiás tem colocado 15 mil pessoas em um estádio que cabe 17 mil e fica lotado. Eles não vinham bem no Serra Dourada e mudaram, têm um retrospecto muito bom. Mas é hora de buscar o resultado, não tem mais espaço para dúvida, para o medo. Quem tiver medo vai ficar pelo caminho. São esses resultados que vão decidir e fazer a coisa pender para o seu lado.

O Avaí que começa a partida marcada para as 21h30min desta sexta-feira tem: Kozlinski, Guga, Marquinhos Silva, Betão e Igor; Judson, Matheus Barbosa e Pedro Castro; Renato, Jones Carioca e Getúlio. Marquinhos Silva, Igor e Jones Carioca aparecem nas vagas de Airton, Capa e Rodrigão, respectivamente, por estarem suspensos. A previsão de Geninho é que as propostas das equipe e o momento da competição favoreçam um jogo aberto do Olímpico de Goiânia.

— Vai ser uma partida interessante, o Goiás vai vim para cima, ele não tem outra opção. Nessa fase do campeonato, em casa, você não pode jogar por uma bola. E a característica do Avaí é de jogar para cima, o campeonato todo jogamos em cima do adversário também fora de casa. Nunca deixamos de atacar, buscar a vitória. Vai ser jogo bom, onde quem errar menos vai levar o jogo.

