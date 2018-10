A briga do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro é pelo acesso. No entanto, a vitória sobre o Guarani no último sábado, fora de casa, acendeu a esperança da equipe azurra em conquistar o título da competição. O Leão está seis pontos atrás do líder Fortaleza, time que ainda enfrenta na Ressacada. Porém, o discurso dos jogadores é cauteloso. De acordo com o goleiro Kozlinski, a equipe precisa se inclinar para um objetivo de cada vez. O primeiro é a vaga na elite do futebol nacional.

— A distância para o Fortaleza é considerável, mas buscamos primeiro o acesso, em somar o máximo de pontos o mais rápido possível, para que a gente conquiste o acesso. Depois disso a gente vai ver, se conseguimos alcançar. Buscamos um objetivo de cada vez — falou o guarda-metas, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Assim como mira uma conquista de cada vez, o Avaí também pensa jogo a jogo. O próximo é contra o Oeste, às 16h30min de sábado. O Leão recebe o time paulista na Ressacada e espera o apoio da torcida. Kozlinski conta com isso e também a paciência dos azurras.

— A gente deixa a ansiedade e o otimismo para o torcedor. Ali dentro a gente vai enfrentar um time chato, não está na parte de cima da tabela, mas se for ver o número de derrotas é muito pequeno (são oito, assim como o Avaí). É um time difícil de vencer, empataram muitos, mas para ganhar do Oeste não é fácil. Sabemos que será um jogo de paciência. Com paciência e apoio do torcedor, a gente consegue o objetivo — confia o goleiro.

