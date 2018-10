A vitória do Avaí sobre o Goiás, por 3 a 0, dá mais força ao time catarinense para alcançar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, por se tratar de um triunfo sobre um adversário direto. No entanto, ainda há Série B a ser disputada e a vaga na Série A ainda não está assegurada. Foi o que ressaltou o zagueiro Marquinhos Silva, titular no duelo no Olímpico Pedro Ludovico. Ainda que não tenha escondido a satisfação com o resultado fora de casa.

- Foi uma vitória com “v” maiúsculo, um placar desse e com a equipe jogando bem. Mas não podem bater martelo ainda porque tem mais jogos. Vamos pensar nos próximos confrontos — falou o defensor em entrevista à rádio CBN Diário.

Autor do gol que abriu o caminho para os 3 a 0, Getúlio demonstrou maior confiança no acesso depois do jogo – Renato e Daniel Amorim fizeram os outros dois tentos. Porém, pediu para que a equipe se mantenha focada pelo objetivo.

— Fizemos uma boa partida fora de casa. Temos de manter a pegada e fico feliz por fazer mais um gol e ajudar. Vamos subir, se Deus quiser — disse o atacante.

O próximo compromisso pelo acesso azurra está marcado para as 16h30min do próximo sábado. Na Ressacada, e com apoio da torcida, a equipe recebe o Londrina.

