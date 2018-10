O Avaí saltou para a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, fora de casa, na última sexta-feira. Com ela, a equipe azurra chegou a 55 pontos e ficou um pouco mais perto de atingir uma vaga na elite do futebol nacional. Apesar das circunstâncias favoráveis, o técnico Geninho mantém prudência. Para ele, o triunfo no Pedro Ludovico, além de três pontos a mais na conta, serve para manter o sonho do Leão voltar à Série A.

— É o tipo da vitória e comportamento de um time que está focado em buscar a classificação. Vitória importantíssima, adversário direto. O pessoal estava encostado e demos outra fugida. Em um lugar difícil de ganhar, um time que tem uma estrutura fabulosa, parte financeira muito boa, e vinha pressionado. A torcida veio em massa, apoiando. Mas o time demonstrou foco e determinação, que é o que a gente vem pedindo para eles. Isso nos dá esperança de chegar e nos classificarmos — falou Geninho.

A vitória era importante não apenas para chegar à vice-liderança. O triunfo era necessário para que a equipe azurra se recuperasse do tropeço da rodada passada, quando empatou com o Oeste na Ressacada. Desta forma, abriu quatro pontos em relação aos times que estão fora do G-4.

— Viemos de um resultado ruim, que foi o empate em casa contra o Oeste. E esse time ao invés de se abater, cresceu. Se perde ponto em casa tem que buscar fora. Estão assimilando bem isso, é um time que está demonstrando que quer subir. Está aliando a técnica ao coração a garra, e isso tem dado um resultado positivo. Demos um bom passo, mas ainda falta coisa. Falta uma caminhada boa, temos jogos difíceis, confrontos diretos. Pega o Londrina, que entrou na briga. Depois o Atlético-GO, depois o Fortaleza, depois o CSA. Não podemos achar que ganhou do Goiás que está resolvido, que já subimos, não. Esse jogo tem que servir de exemplo do que vem pela frente — comentou o comandante azurra.

O próximo jogo do Avaí está marcado para o próximo sábado. A equipe vai receber o Londrina, às 16h30min, na Ressacada. Em ascensão, o time paranaense rivaliza com o Leão por vaga na elite.

Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Leia mais notícias sobre o Avaí