A vitória sobre o Goiás por 3 a 0 faz parte do passado no Avaí, mas ainda serve como exemplo de postura que o time precisa manter na reta final da Série B do Brasileiro para conquistar o acesso. No sábado, às 16h30min, o Leão enfrenta o Londrina, adversário direto na luta por um lugar na elite de 2019. O volante Pedro Castro, que ganhou uma posição entre os titulares, cobrou atenção aos detalhes para a equipe não ser surpreendida diante da torcida na Ressacada.

– Temos que da forma que entramos contra o Goiás, ou até melhor. Não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis, ainda mais na reta final. Temos que prestar atenção nos detalhes, o professor Geninho vai passar a forma que eles jogam, para que possamos entrar e fazer um bom futebol. Será um bom jogo, os dois times precisam da vitória. Temos que entrar ligados, pois detalhes fazem diferença nesses jogos – destacou Pedro Castro.

No treino desta quarta-feira, o Leão não teve a presença de Renato. O artilheiro do time foi liberado pela diretoria por causa da morte de um irmão. O meia volta à Capital na tarde de quinta-feira, mas a utilização dele na partida está indefinida. Pedro Castro disse que o elenco prestou solidariedade ao companheiro de grupo neste momento.

– Queremos deixar nosso sentimento à família do Renato, que Deus possa confortar o coração deles no momento. O elenco é qualificado, já mostrou isso no decorrer da competição. É uma perda importante, um dos nossos artilheiros. Uma falta grande, mas acredito que caso ele não possa jogar, quem entrar vai dar o melhor – completou.

O Avaí terá contra o Londrina os retornos do zagueiro Airton, do lateral Capa e do atacante Rodrigão. O Leão tem 55 pontos e ocupa a segunda colocação na Série B.

