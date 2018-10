Sete partidas e nenhuma vitória. Esse é o desempenho do Avaí contra o Oeste, adversário de sábado, às 16h30min, pela Série B do Brasileiro. O retrospecto entre os times é a partir de 2013, quando ocorreu o primeiro confronto. Até então, foram seis empates e uma derrota, justamente neste ano no turno, por 1 a 0, em Barueri. O atacante Rodrigão afirmou que o tabu serve como motivação para o Leão.

– A gente sabe disso e teremos um motivo a mais. Mas o que importa é a vitória mesmo que por 1 a 0 para a gente se manter no G-4. Jogo do turno como exemplo. Aconteceu isso lá. Eles deram só um chute, a bola desviou no Airton e entrou. A gente atacou o tempo todo e não conseguiu marcar. Temos que impor nosso ritmo aqui para conquistarmos os três pontos e manter a nossa caminhada – afirmou o atacante.

O Avaí vem de vitória sobre o Guarani, por 2 a 1, fora de casa, e subiu para a terceira colocação. A equipe não deixa o G-4 em caso de tropeço, mas a posição ocupada pelo Oeste é tida como um alerta no Leão. Rodrigão apontou que o fato de o time paulista ainda não ter se livrado completamente do risco de queda pode dificultar a vida azurra.

– A gente não pode desmerecer ninguém, seja quem está lá em cima ou quem está lá atrás. Sabemos da nossa situação e da situação do Oeste e vai ser complicado. Não tem jogo fácil. Pegamos o Boa aqui e foi difícil. No sábado temos que nos impor para buscar os três pontos. A gente tem que manter os pés no chão. A torcida precisa fazer a parte dela e a gente, a nossa. Ainda tem mais sete rodadas e muitas coisas podem acontecer. Mas estamos muito focados – completou.

Com 51 pontos, o Avaí está a dois do vice-líder Goiás e a seis do líder Fortaleza. Essas equipes ainda terão confrontos diretos com o Leão.

