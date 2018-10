Ao lado de outros cinco times uruguaios, o Avaí Master participa a partir de sexta-feira da Copa Internacional Amizade, no Uruguai. Além do Leão, também estarão na disputa Central, Peñarol, Progresso, River e Cerro, adversário de estreia às 17h no Complexo Desportivo Los Horneros, em Montevidéu.

– Vamos para encontrar equipes fortes, impor a velha garra avaiana, trazer a Copa Amizade para a Ressacada. Será um congraçamento importante e também divulgar o nome do Avaí no exterior – falou o presidente do Avaí Master, Luciano Silva.

O Leão ainda joga pela segunda vez também na sexta-feira, quando encara o Central. O Avaí está no Grupo 1. No Grupo 2 estão Peñarol, Progresso e River. O líder de cada chave avança para a decisão no sábado, que será no Estádio Abraham Paladino, também em Montevidéu.

A abertura da Copa Amizade é nesta quinta-feira com dois jogos. Às 20h, Central e Cerro duelam pelo grupo que ainda tem o Avaí. Mais tarde, às 21h30min, Peñarol e Progresso fazem o confronto pela Chave 2.

Os 28 jogadores do Avaí Master no Uruguai

Goleiros: Luciano e Marquinho

Zagueiros: Rogério Pacheco, Adailton, Adriano, Edson, Edinho e Rafael

Laterais: Leandro, Wendel, Bibi, Sandro, Guelo, Jean e Marinho

Volantes: Dirlei, Jackson, Nando e Marcelo Melo

Meias: Roberto Nunes, Nelsinho, Kleber Duarte, Maurício e Christian

Atacantes: Fantick, Márcio Marrau, Rodrigo Souza e Adilson Jr

