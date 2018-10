O Avaí vai encarar o Guarani às 16h30min de sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas. Apesar do jogo ser válido pela 31ª rodada, o duelo entre os times no turno da Série B do Campeonato Brasileiro está fresco na memória dos avaianos. A partida na Ressacada teve arrancada do Leão no placar, virada do adversário e reação azul e branca para não deixar o gramado sem pontuar na competição. Uma partida marcada pela raça da equipe e que vai inspirar o elenco azurra, segundo o volante Judson.

– Tiramos de lição o excelente primeiro tempo em que fizemos 2 a 0, e também que em 15 minutos tudo pode ir por água a baixo. Temos de ter atenção neste jogo de sábado porque é importante demais para o campeonato. Sabemos que é um confronto direto, são o quinto colocado e deixaríamos eles encostar. Precisamos de total atenção e determinação dentro de campo para que possamos ter um bom resultado – disse o jogador, em entrevista coletiva.

Naquele jogo, o primeiro tento do Leão foi anotado pelo atleta. Foi o mais recente dele com a camisa do Avaí, e também o mais bonito. Fácil de Judson eleger como o mais belo justamente por ter apenas dois que tem com a veste azul e branca.

– Já falei que é muito difícil eu fazer. Em 121 jogos, fiz dois. A gente tem algumas necessidades de melhorar e uma delas é a finalização. Sempre que dá, tento aperfeiçoar isso nos jogos. Fui feliz na partida contra o Guarani, com aquele gol que foi um dos mais belos da minha carreira, entre os poucos que tenho. A gente treina e no momento certo encaixa outro chute daquele e comemoro pra caramba de novo – relembrou sorrindo.

