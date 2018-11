Artilheiro do Avaí na Série B do Brasileiro, com 11 gols, o meia Renato está confirmado entre os titulares diante do Londrina, sábado, às 16h30min, na Ressacada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Geninho confirmou que o jogador quer atuar para ajudar o Leão mesmo após ficar fora de boa parte dos treinos devido a morte de um irmão.

– Conversei com ele (Renato) e procurei saber como está. O lado emocional pesa muito, mas ele está bem, quer jogar, jogador que tem um físico que favorece, não ganha peso, até pela sequência precisava de descanso. Trabalhou bem e vai para o jogo – disse o treinador.

Desta maneira, o Avaí terá força máxima para o jogo pela 34ª rodada, pois o zagueiro Airton, o lateral-esquerdo Capa e o atacante Rodrigão retornam à equipe após cumprimento de suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás. Outra mudança é no meio de campo, com a presença de Marquinhos no lugar de Pedro Castro. Essa troca ocorre por opção técnica. Geninho espera apoio da torcida, que pode quebrar o recorde de público no estádio em 2018.

– Esperamos que sim. Esse resultado contra o Goiás fez a torcida acreditar mais. A presença do torcedor é um reforço muito grande. A torcida jogando junto é fundamental para atingir o objetivo que todos querem. A expectativa não é só do torcedor, é de todos nós, que possamos chegar em um final de campeonato em condição boa. O primeiro objetivo é garantir o acesso. Se tiver tempo de correr atrás de título, não vamos parar. Fundamental é voltar à Série A.

O Leão deve começar com Kozlinski; Guga, Betão, Airton e Capa; Judson, Matheus Barbosa e Marquinhos; Renato, Getúlio e Rodrigão.

Do outro lado de campo, o Londrina vive um momento bom. A equipe treinada por Roberto Fonseca não perde há oito rodadas, sendo três vitórias seguidas. Com 50 pontos, o Tubarão está na disputa pelo acesso, além de ter Dagoberto – vice-artilheiro com 14 gols – como o principal jogador. Geninho sabe a situação positiva do time paranaense e cobrou atenção, assim como foi com Lucão, goleador da Série B com 16 gols, no confronto diante do Goiás.

– Tem que ter atenção especial. É um jogador diferenciado, eu praticamente lancei ele no Atlético-PR. Foi campeão brasileiro comigo, tinha 17 anos. Tem muita qualidade. Hoje mais experiente, que dita o ritmo, é o artilheiro do time e do campeonato. Todo jogador que tem essa sequência, como no jogo passado que tivemos que cuidar do Lucão, do Michael, que eram jogadores que faziam a diferença – completou.

Caso vença o Londrina, o Avaí precisará de pelo menos mais duas vitórias para garantir o acesso sem depender de outros confrontos. Ou seja, se triunfar nos jogos que ainda restarão na Ressacada, contra Fortaleza e Ponte Preta, o Leão retorna à elite um ano após a queda.

