O acesso do Avaí passa pelas vitórias na Ressacada. A cinco jogos para o fim da Série B do Brasileiro, o Leão fará três deles como mandante. Cumprir o dever de casa significa, também, consolidar a vaga na elite de 2019. A primeira decisão com o apoio da torcida será neste sábado, às 16h30min, contra o Londrina pela 34ª rodada. Em seu domínio, o time ainda terá o líder Fortaleza e a Ponte Preta pela frente.

Caso vença os confrontos que fará na Capital, o Avaí termina a Série B no mínimo com 64 pontos, número apontado pelos matemáticos com 100% de possibilidade de acesso. No momento, a equipe tem 55 e venceu três dos últimos quatro jogos. Na rodada passada, a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás empolgou o elenco azurra na reta final da competição, pois a equipe depende apenas das próprias forças para atingir a meta.

– Deixamos a euforia para o torcedor, pois internamente está bem tranquilo. Sabemos da responsabilidade do próximo compromisso e que, se não executarmos um bom jogo aqui, tudo que fizemos contra o Goiás vão falar que valeu de nada. O foco e a responsabilidade continuam a mesma – disse o zagueiro Betão, um dos líderes do grupo do Avaí.

O adversário deste sábado traz uma boa recordação para o Leão. Foi justamente diante do Londrina, em 2016, que a equipe assegurou o acesso na Série B daquele ano. Na ocasião, Diego Jardel anotou o gol da vitória por 1 a 0 no Estádio do Café, fora de casa, pela 37ª e penúltima rodada. O Leão somou 66 pontos e encerrou a campanha na segunda colocação, atrás apenas do campeão Atlético-GO.

O Londrina de agora, porém, inspira cuidados. O time paranaense não perde há oito rodadas, sendo três vitórias consecutivas. O Tubarão somou 20 dos 24 pontos em disputa nesta sequência, número que o coloca na sétima colocação, com 50, e a três da zona de acesso. Manter o embalo é o que deseja a equipe do artilheiro Dagoberto, segundo maior goleador da Série B com 14 gols, atrás de Lucão, do Goiás, com 16.

Airton, Capa e Rodrigão, que estavam suspensos contra o Goiás, retornam ao time. O ídolo Marquinhos também começa jogando na vaga de Pedro Castro por opção técnica. O meia Renato, que chegou a ser dúvida durante a semana, está confirmado. Ele é o artilheiro do time com 11 gols.

FICHA TÉCNICA -AVAÍ X LONDRINA

AVAÍ

Kozlinski; Guga, Betão, Airton e Capa; Judson, Matheus Barbosa e Marquinhos; Renato, Getúlio e Rodrigão. Técnico: Geninho.

LONDRINA

Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Leandro Almeida e Sávio; João Paulo, Germano (Jardel) e Higor Leite; Felipe Marques, Dagoberto e Thiago Ribeiro. Técnico: Roberto Fonseca.

ARBITRAGEM: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Heronildo Freitas da Silva (PA).

DATA E HORA: sábado, às 16h30min.

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis.

Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Leia mais notícias sobre o Avaí