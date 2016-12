Quase um mês depois do acidente que vitimou 71 pessoas da delegação que levava a Chapecoense para Medellín-COL, o jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes, foi visitar os amigos das "peladas de futebol", que se reúnem todas as segundas-feiras.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Rafael é goleiro do time mas ainda não pode jogar em virtude das fraturas nas sete costelas e uma lesão no pé, que está se recuperando.

Reclama um pouco de dores quando vai dormir. Mas já está dirigindo em curtas distâncias.

No futebol ele tirou uma foto ao lado dos amigos e da faixa que cofeccionaram para ele após o acidente, com os dizeres: Força Rafael.

Em seu perfil no facebook o jornalista postou o seguinte texto: "Revigorante encontro com os amigos do futebol das segundas-feiras. Fizeram essa faixa logo depois do acidente. Minha gratidão a eles e a todos que oraram por nós."





Goleiro Follmann segue internado

O goleiro Jackson Follmann é o único dos sobreviventes que segue internado, no hospital da Unimed, em Chapecó. Na manhã desta terça-feira foi divulgado um boletim médico informando que o goleiro está se alimentando bem e o quadro é estável. Ele está se recuperando na cirugia preparatória para a colocação de uma prótese na perna direita, que foi amputada. Não há previsão de alta hospitalar.