Nesta quinta-feira completa um mês da tragédia com voo da Chapecoense. A queda do avião provocou 71 mortes. Entre as vítimas estavam integrantes da delegação, jogadores, jornalistas e tripulação. O momento é de reconstrução do clube após tantas perdas. Em vídeo, relembre um pouco da história do Verdão.

