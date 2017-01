Com uma boa atuação nos primeiros jogos, sendo elogiado pela torcida e pelo técnico Vagner Mancini, o atacante Rossi agora espera marcar seu primeiro gol na partida contra o Tubarão na quarta-feira. Com velocidade pelas laterais, o jogador teve papel decisivo nos dois gols marcados pela Chapecoense no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, mas sente que ainda falta balançar a rede.



- Já foram dois jogos, chega o terceiro, quarto sem fazer gol começo a não dormir direito, fico sem sono. Quem sabe contra o Tubarão? – brincou.

Apesar do desejo de marcar o primeiro gol pela Chape, o atleta mostra generosidade e garante que a sua expectativa pessoal é sair com a vitória pela segunda rodada do Estadual, independe de quem fizer gol.

- Pensando primeiramente na Chape e nas vitórias, o gol vai sair naturalmente – complementou.

Rossi garante que gosta de jogar como `garçom¿, servindo a bola para seus companheiros. Foi assim que o atacante fez diante do Inter de Lages, no domingo. Logo no começo da partida ele passou a bola para Niltinho, que marcou o primeiro do Verdão. No fim do primeiro tempo, puxou um contra-ataque pela lateral esquerda, virando a bola para João Pedro e Wellington Paulista marcar.

- Com o decorrer dos jogos, a gente vai se entrosando muito mais - avaliou.

Agitando a torcida dentro de campo e quando está nas redes sociais, Rossi conta que seu jeito é ser brincalhão. Segundo ele, chamar a torcida na hora da partida contagia quem está jogando, ajudando, inclusive, o time quando começar a cansar.

Questionado, o atacante de 23 anos também disse que já enxerga a Chapecoense como uma das favoritas ao título do Estadual.

- Com 20 dias de trabalho, com evolução rápida, a Chapecoense está entre as favoritas – concluiu.

