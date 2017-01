Uma semana após iniciar sua pré-temporada, a Chapecoense apresentou mais dois jogadores nesta sexta-feira. O volante Moisés Gaúcho e o lateral-esquerdo Reinaldo vestiram, oficialmente, as camisas do clube, por mais que já estejam em treinando desde a última semana. Ambos vêm por empréstimo de uma temporada e prometem uma briga saudável dentro de suas posições, buscando a titularidade.

Ex-Grêmio, Moisés Gaúcho tem 22 anos e sofreu com lesões no joelho ao longo de 2016. O atleta disse já estar recuperado e se considera um volante versátil. Questionado sobre os treinamentos com o técnico Vagner Mancici, afirmou já ter percebido que o elenco está bem fechado e com qualidade.

— Já estamos com um grupo forte, que tecnicamente vem muito bem. Ao longo do ano, o torcedor pode esperar muito de mim, muita vontade para fazer esse torcedor voltar a sorrir — prometeu.

Reinaldo, de 27 anos, vem do São Paulo, porém na temporada passada jogou pela Ponte Preta, onde conseguiu manter um futebol de bom nível que promete trazer para a Chape. Próximo da primeira partida, programada para o dia 21 conta o Palmeiras, o atleta garantiu que o elenco, mesmo se conhecendo agora, já demonstrou uma rápida adaptação.

— A gente está trabalhando forte dia a dia. Já joguei com alguns e vi outros jogares em outros clubes, são todos jogadores de qualidade — afirmou.

O lateral ainda recordou que recebeu propostas de outros times para este ano, mas quando recebeu o convite da Chapecoense não pensou duas vezes.

— Provavelmente será um jogo muito emocionante — concluiu.

