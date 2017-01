No mesmo estilo da partida contra o Palmeiras, a Chapecoense também fará um amistoso contra o River Plante, do Equador. A confirmação foi dada nesta sexta-feira pelo vice-presidente de futebol do clube, Nei Maidana. O jogo vai acontecer no dia 24 de janeiro, três dias após a partida contra o atual campeão do Brasileirão em 2016.

De acordo com o vice de futebol, o amistoso vai ocorrer na casa do adversário, na cidade de Guaiaquil. Os custos da viagem da Chapecoense serão pagos todos pelo clube da casa. Quem disputará a partida, contudo, serão os atletas das categorias de base e não o elenco principal.

Na intenção de ajudar na reconstrução do clube, toda a renda obtida com o amistoso será repassada às famílias das vítimas da tragédia de novembro, que vitimou 71 pessoas entre jogadores, equipe técnica, diretoria, jornalistas e membros da companhia aérea.

