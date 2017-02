O lateral direito Apodi chegou em Chapecó no início da tarde desta terça-feira. De acordo com o vice-presidente de futebol do clube, Nei Maidana, ele já veio para assinar o contrato e ficar.

- Ele já trouxe a mala, agora à tarde vai fazer os exames - afirmou Maidana.

Ele destacou que vinha negociando o retorno do lateral desde o início do ano. Mas a vinda esbarrava na liberação do Kuban Krasnodar, da Rússia, que o contratou após o sucesso que jogador teve na Chapecoense em 2015.

Apodi virou sensação da Chapecoense após gols memoráveis como na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena Condá, e outro na vitória por 3 a 2 diante do Grêmio, onde fez uma arrancada de 70 metros no final do jogo para marcar o gol da vitória, no final da partida.



No clube russo ele jogou 15 partidas e fez apenas um gol. Acabou sendo emprestado para o Sport de Recife onde disputou 15 partidas e não obteve o mesmo sucesso.

A volta do lateral repercutiu positivamente nas redes sociais. Maidana disse que a direção continua em busca de reforços para o grupo.