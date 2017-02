O lateral Apodi ainda não foi apresentado oficialmente mas já está usando o uniforme da Chapecoense e tem seu acerto confirmado até dezembro de 2018. A direção só não anunciou ainda o jogador em virtude da avaliação médica.

- Está tudo acertado, só esperamos ele passar nos exames para assinar o contrato – afirmou o vice-presidente de futebol, Nei Maidana.

Ele previu que a apresentação oficial será nesta quinta-feira. Apodi chegou em Chapecó na tarde de terça-feira e já começou os testes. De acordo com o fisioterapeuta do clube, Guilherme Dias Carli, Apodi fez avaliação cardíaca e fisioterápica, com exames em 2D, que é uma avaliação biomecânica, além da avaliação isocinética, que é um teste muscular e de força.

- Até agora ele não apresentou nenhum problema – disse Carli, no final da tarde de quinta-feira.

Apesar de não jogar desde o final do ano passado Apodi se apresentou em boas condições físicas, pois vinha mantendo treinamentos individuais.

O vice-presidente de futebol Nei Maidana espera que a documentação do jogador esteja liberada até o jogo contra o Joinville, no dia 25 de fevereiro. No entanto o principal objetivo é que ele esteja em condições de jogo para a estreia na Libertadores, no dia 7 de março, contra o Zúlia, na Venezuela.

Direção busca mais três reforços

Maidana também confirmou que o clube busca mais três reforços para a Libertadores, um para cada setor: um zagueiro, um meia e um atacante com características diferentes dos que já estão no clube.

O nome do meia Alex, ex-Inter, chegou a circular nos bastidores mas o dirigente disse que, além o alto salário, o jogador não se encaixa no perfil dos atletas que a Chapecoense busca.O salário aliás vem sendo um dos empecilhos para buscar reforços. O clube continua praticando um teto que gira em torno de R$ 100 mil.

- Os valores salariais são acima do patamar do clube mas nós vamos trabalhar dentro da nossa realidade – disse Maidana.

Enquanto isso o técnico Vagner Mancini trabalha para o confronto contra o Figueirense, domingo, na Arena Condá. A Chapecoense não vence há três jogos no Catarinense.



