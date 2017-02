Apesar de estar feliz com o gol de empate por 1 a 1 contra o Figueirense, neste domingo, na Arena Condá, o atacante Rossi lamentou que o gol saiu apenas aos 46 minutos do segundo tempo.

Ele acredita que, se tivesse marcado antes, a Chapecoense poderia ter saído com a vitória.

- Faltou caprichar um pouco mais - desabafou.

Ele avaliou que o time da casa teve domínio da partida mas não aproveitou as chances de gol.

Mas reconheceu que o grupo precisa trabalhar mais para "encaixar" as jogadas.

O atacante Túlio de Melo, que entrou no segundo tempo no lugar de Wellington Paulista, disse que o empate deixou o placar mais próximo do que foi a realidade do jogo.

- Fomos recompensados pelo jogo que fizemos - disse.

Ele também reclamou da catimba do time do Figueirense, que segundo ele provocou um "cai-cai" no segundo tempo, paralisando várias vezes o jogo.



