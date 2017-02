O lateral Apodi foi apresentado oficialmente na manhã deste sábado. Com acerto confirmado até dezembro de 2018, o jogador disse que é um privilégio voltar a usar a camisa da Chapecoense:

— Para mim, voltar aqui é estar junto dos meus amigos e ajudar na reconstrução da Chapecoense. É um privilégio vestir de novo essa camisa que me deu tantas alegrias e espero retribuir essas alegrias a todos os torcedores — disse, durante a apresentação.



O diretor executivo de futebol do time, Rui Costa, afirmou que talvez tenha sido a negociação mais longa da Chape e falou da importância da contratação para a reconstrução da equipe:



— Estamos em uma fase de reconstrução de histórias e de legado e o Apodi representa tudo isso. Ele representa muito o que é ser Chapecoense — destacou.

O diretor acrescentou que o lateral "fez um esforço inclusive financeiro e abriu mão de valores" para voltar a jogar pela Chapecoense.

Apodi virou sensação da Chapecoense em 2015 após gols memoráveis como na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena Condá, e outro na vitória por 3 a 2 diante do Grêmio, onde fez uma arrancada de 70 metros no final do jogo para marcar o gol da vitória, no final da partida.



No clube russo Kuban Krasnodar ele jogou 15 partidas e fez apenas um gol. Acabou sendo emprestado para o Sport de Recife onde disputou 15 partidas e não obteve o mesmo sucesso.

O principal objetivo é que o jorgador esteja em condições de jogo para a estreia na Libertadores, no dia 7 de março, contra o Zúlia, na Venezuela.

Neste domingo, a Chape enfrenta o Figueirense, na Arena Condá. O time do Oeste não vence há três jogos no Catarinense.



