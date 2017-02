Apesar de ter cogitado utilizar os reservas no jogo de sábado contra o Joinville o técnico Vagner Mancini levou para o norte do Estado o grupo principal da Chapecoense. Inclusive com Wellington Paulista, que cumpriu suspensão diante do Metropolitano.

O time treinou na manhã desta sexta-feira e, no início da tarde, foi de avião para Florianópolis. Na capital pegou um ônibus até Joinville, onde chegou no final da tarde.

O único desfalque em relação ao time que venceu o Metropolitano por 4 a 0 é o zagueiro Grolli, que levou o terceiro cartão amarelo.Uma das novidades na delegação é o lateral-esquerdo Busanello, de apenas 18 anos, e que atuou na derrota para o Cruzeiro, pela Primeira Liga.

O técnico Vagner Mancini não confirmou se vai utilizar todos os titulares o se fará uma mescla pensando no jogo de quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Primeira Liga. Mas a tendência é de que use a equipe principal pois, caso contrário, não teria levado os titulares para Joinville.

Com 11 pontos a Chapecoense praticamente não tem mais chance no turno. Faltando duas rodadas o Avaí tem seis pontos de vantagem.Mas um aspecto importante é que na final o time de melhor campanha faz o segundo jogo em casa e jogará por dois resultados iguais. Então, além de tentar ganhar o turno, a pontuação geral pode também ser decisiva.



Leia também

Acesse a tabela da Campeonato Catarinense

Acesse as informações da Chapecoense