A Chapecoense vai utilizar o nome do novo patrocinador master da camiseta no jogo deste sábado, 19h30, contra o Joinville, na Arena Joinville.

O presidente do clube, Plínio David de Nês Filho, o Maninho, confirmou que a Aurora Alimentos será o principal patrocinador e vai estampar sua marca no peito da camisa.

A parceria com a cooperativa já dura mais de uma década. Nos tempos em que o time disputava só o Catarinense, a Aurora já foi patrocinadora em alguns anos. Foi parceira do time nos acessos da Série C para a Série B, em 2012, da Série B para a Série A, em 2013, e seguiu até agora.

Depois do acidente com o avião que levava a delegação para a Colômbia, a cooperativa forneceu funcionários e caminhões para auxiliar no velório. Por esse vínculo e a relação comunitária com a agroindústria a renovação sempre foi dada como certa, independentemente do local em que ficaria o patrocínio.

No ano passado, como valor da Aurora era metade do da Caixa, que investiu R$ 4 milhões, a marca ficava nas omoplatas. Agora vai ocupar o espaço principal.

- O valor eles é que devem divulgar, mas foi o pacote é muito bom e teve um reajuste significativo - afirmou o presidente.

Afinal a Chapecoense se tornou uma vitrine mundial. A Aurora Alimentos infomou por meio de sua assessoria de que só vai se manifestar na semana que vem, pois os diretores estão viajando.

Plínio De Nês também confirmou que prosseguem as negociações com a Caixa Econômica Federal.

A Unimed, que presta todo o atendimento médico também segue no mesmo espaço, atrás da camisa.

Também prossegue a marca da Umbro, que fornece o material esportivo, mais uma cota em dinheiro e roialties pela venda de camisetas.

Em relação a um possível patrocínio do Catar, o presidente afirmou que a Chapecoense está conversando e construíndo uma relação com os árabes, que teve início com uma cooperação nas categorias de base.

- São projetos que podem acontecer neste ano ou no ano que vem - ponderou.

