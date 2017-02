A Chapecoense já tem um curinga que o técnico Vagner Mancini tem utilizado nos últimos jogos do Campeonato Catarinense. Trata-se de Luiz Antônio, 25 anos, que já jogou no Flamengo, Sport e Bahia. Nesta quinta-feira, no Centro de Treinamentos da Chapecoense na localidade de Água Amarela, ele era um dos chamados pelos torcedores para dar autógrafo.

- Tive chances em algumas partidas, mas não tinha feito, ontem fui feliz - disse o jogador, em entrevista coletiva.

Ele afirmou que gosta de treinar cobrança de faltas. Contra o Metropolitano ele já bateu a bola em curva com a intenção de que, se a bola não tocasse em ninguém, fosse para o gol. E foi o que aconteceu.

Luiz Antônio disse que espera que esse seja o primeiro de muitos. E disse que pode entrar em várias funções, de primeiro volante, segundo volante, meia ou lateral-direito.

- Me sinto bem nessas posições pois já joguei, mas independentemente de onde o treinador quiser estou disposto a ajudar - declarou.

No jogo contra o Figueirense, na sexta-rodada, domingo passado, em Chapecó, Luiz Antônio entrou quando o time perdia por 1 a 0 e a equipe melhorou, chegando ao empate.

Na quarta-feira, contra o Metropolitano, o time da casa já vencia por 1 a 0 mas fez mais três depois da entrada do curinga que, além de marcar, mostrou que sabe bater falta e fazer gols.

O jogador que começou na base do Flamengo disse que aos poucos a Chapecoense vai se arrumando e espera que o time brigue pelo título Catarinense e também faça uma boa estreia na Libertadores, no dia 7 de março, contra o Zúlia, na Venezuela.

Alguns do grupo da Chapecoense ainda não disputaram a competição. Mas, para Luiz Antônio, será um reeencontro. Seu primeiro gol como profissional foi no torneio continental, em 2012, o único gol do Flamengo na derrota pro 2 a 1 para o Real Potosí, da Bolívia.

- A gente pensa no Joinville mas também no gostinho da Libertadores - lembrou.