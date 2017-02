Metropolitano esteve melhor em alguns momentos do primeiro tempo. Mas a Chapecoense melhorou na segunda etapa e fez 4 a 0

O técnico Vagner Mancini poderá utilizar uma equipe reserva na partida de sábado, fora de casa, contra o Joinville. Após a vitória por 4 a 0 diante do Metropolitano, que deu mais tranquilidade ao grupo mas ainda assim distante seis pontos do Avaí na briga pelo turno, o treinador da Chapecoense disse que vai avaliar essa possibilidade.

- Podemos usar os titulares contra o Atlético-MG e na Libertadores e, sábado, um time reserva - declarou.

A estratégia se justifica pois ele provavelmente daria um descanso para o time principal nos dois últimos jogos do turno, contra Joinville e Criciúma, onde o Avaí deve confirmar o título. Assim poderia focar no jogo de quarta-feira contra o Atlético-MG, pela Primeira Liga, que vale classificação. Depois focaria na estreia da Libertadores, no dia 7, contra o Zulia, na Venezuela.

Mancini disse que a vitória dá confiança ao grupo. Ele afirmou que, apesar das críticas, tinha convicção de que a Chapecoense uma hora ou outra iria conseguir um bom resultado.

Citou que o time poderia ter vencido Brusque e Figueirense. Reconheceu que o Metropolitano esteve melhor em alguns momento do primeiro tempo, quando o gramado estava encharcado. Mas afirmou que na segunda etapa a Chapecoense foi superior.

- Foi uma excelente vitória e que nos deixa mais aliviados - afirmou.

O treinador também elogiou os jogadores que entraram na etapa final: Luiz Antônio, Nenén e Arthur. Afirmou que o time tem pelo menos 15 titulares.

Contra o Joinville o zagueiro Grolli não poderá atuar, pelo terceiro cartão amarelo. Mas o atacante Wellington Paulista estará à disposição, pois cumpriu suspensão contra o Metropolitano.

