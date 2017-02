Na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Figueirense, neste domingo, na Arena Condá, o técnico Vagner Mancini afirmou que a ansiedade vem atrapalhando o time.

Mancini disse que a série de jogos sem vitória, que agora são quatro no estadual e mais um pela Primeira Liga, já deixam o jogador tenso mesmo antes da partida. O fato de a partida deste domingo ser um clássico, também traz um peso.Por fim, a atuação do goleiro Thiago Rodrigues, que fez pelo menos cinco defesas difíceis, contribuiu para isso.

- Vi muita ansiedade nos atletas e à medida que tem várias oportunidades e não faz essa ansiedade aumenta – destacou.

O treinador da Chapecoense disse que ele também quer a vitória, assim como o torcedor, mas acredita que isso virá em breve, pois a equipe vem evoluindo.

- Tem que colocar um tijolinho por vez – disse o técnico.

Ele lembrou que Chapecoense já havia dominado o jogo contra o Brusque mas errou pênalti e tomou o gol da derrota no final. No jogo contra o Figueirense destacou que seu time dominou todas as estatísticas, como posse de bola e escanteio.

Wellignton Paulista suspenso

O técnico elogiou a entrada de Luiz Antônio no meio. Mas não deve fazer muitas mudanças para o jogo de quarta-feira, contra o Metropolitano.

A única troca certa é entra de Túlio de Melo no lugar de Wellington Paulista, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.



