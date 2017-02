O técnico César Paulista, do Metropolitano, avaliou que a derrota por 4 a 0 para a Chapecoense na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, não revelou o que foi a partida.

- No primeiro tempo poderíamos ter saído com 2 a 0 - analisou.

No segundo tempo ele reconheceu que a Chapecoense foi melhor, mas reclamou do primeiro gol, em que o goleiro Vilar socou a bola para dentro do próprio gol. No entendimento do técnico, houve falta no goleiro.

- O primeiro gol desestabilizou a equipe - reclamou.

Ele disse que um time que havia levado três gols em cinco jogos não pode tomar quatro em 45 minutos.