Chapecoense foi derrotada por 2 a 0 diante do Cruzeiro, no Mineirão

A derrota do time Sub-23 da Chapecoense por 2 a 0 para um time misto do Cruzeiro, na quinta-feira, no Mineirão, pela Primeira Liga, não foi considerara ruim pela diretoria e comissão técnica da Chapecoense.

- Quero parabenizar os guris pois eles fizeram uma partida muito boa - disse o vice-presidente de futebol do Verdão, Nei "Maidana".

Ele sabia que o jogo seria muito difícil pois a Chapecoense foi com um time jovem contra uma equipe com jogadores muito experientes e qualificados. O técnico Emerson Cris, que comandou o time pois o técnico Vagner Mancini ficou com o grupo principal em Florianópolis, após a derrota para o Avaí, também minimizou a derrota.

- Nós enfrentamos uma grande equipe, com grandes jogadores, com um grupo de garotos formados na Chapecoense - ponderou Cris.

Maidana acredita que se o jogo fosse em Chapecó a Chapecoense poderia ter conseguido um resultado melhor.

Mas ele lamentou mesmo foi a derrota por 3 a 0 para o Avaí, na Ressacada, na quarta-feira. O resultado afastou a Chapecoense da briga pelo título do turno.

- Foi abaixo do que nós esperávamos - avaliou.

Mesmo assim o dirigente da Chapecoense defendeu o grupo. Ele afirmou que é normal a comparação com o time do ano passado, que estava atuando junto. No entanto lembra que é normal ter dificuldade até formar um time ideal, trazendo um jogador de cada canto.

- Reconstrução é assim mesmo - disse.

Amistoso no Peru

O dirigente informou ainda que a Chapecoense acertou mais um amistoso, em Lima, no Peru, no dia 4 de março. O time Sub-23 deve representar o clube contra o Sport Boys.

No Catarinense o próximo compromisso também é fora de casa, sábado, 17h, contra o Brusque.

