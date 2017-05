Escalado para dar a entrevista coletiva no lugar do técnico Vagner Mancini, que viajou a São Paulo logo após a vitória por 1 a 0 diante do Avaí , em virtude de compromisso particular, o diretor-executivo da Chapecoense, Rui Costa, destacou que a vitória foi muito importante não só pela vantagem na final do Catarinense, mas por ter sido uma reação três dias depois de uma derrota por 3 a 0 na Libertadores. Costa falou que, embora tenham surgido alguns questionamentos depois da derrota no Uruguai, a direção tem convicção no trabalho que vem sendo feito.

- Um resultado muito importante para nós, é um primeiro passo, não tem nada definido, a equipe vem de uma maratona de jogos, nós tínhamos uma preocupação muito grande com isso mas de novo a preparação física, toda a preparação que a gente vem fazendo, todas as condições que o clube tem nos dado para que os nossos atletas, mesmo enfrentando jogos quase que a cada 72 horas consigam fazer um jogo do nível que fizemos hoje contra uma equipe muito forte, no seu estádio, estádio lotado e a Chapecoense deu um passo importante para algo que vai ser definido em 90 minutos – declarou.

Rui Costa disse que a decisão do Campeonato Catarinense está aberta e que todo mundo no vestiário tem consciência que precisa jogar igual ou melhor na Arena Condá para buscar o título. Por isso ele espera a Arena Condá lotada, embora ressalte que o apoio que a Chapecoense recebe vai além dos muros da Arena Condá.

Em relação à arbitragem ele afirmou que respeita muito Héber Roberto Lopes, mas discordou de algumas decisões.

- Eu penso que os lances de expulsão são distintos. Não vejo semelhança no lance em que o Moisés levou uma série de pontos e o lance do Girotto . Num lance no final do jogo o Betão entrou muito forte no Niltinho e talvez por essa mesma coerência a arbitragem teria que ter sido mais dura. Mas enfim equipe que quer ser campeã tem que superar o adversário, essas adversidades e a Chapecoense mostrou também nesse quesito que está muito sólida, muito madura para buscar esse título – destacou Rui Costa.

Ele lembrou que a Chapecoense enfrenta um maratona de decisões e que treina nesta segunda-feira em Florianópolis e depois embarca para Belo Horizonte-MG, onde enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

- Por isso temos um planejamento detalhado em termos de recuperação de atletas, em termos de dar o tempo necessário para que eles possam recuperar – concluiu.

