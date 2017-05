A vitória por 1 a 0 diante do Avaí na Ressacada, no primeiro jogo da final, deixou a Chapecoense com a possibilidade de ficar com o título do Campeonato Catarinense mesmo perdendo por um gol no próximo dia 7 de maio, na Arena Condá.

O resultado deixou o técnico Vagner Mancini bastante satisfeito. Ele afirmou que a vitória foi espetacular.



- A Chape se comportou muito bem, era uma final fora de casa e a gente leva uma vitória, lógico que não está nada definido, mas é uma boa vantagem - afirmou, em rápida entrevista coletiva, antes de ir para o aeroporto Hercílio Luz, onde embarca para compromisso em São Paulo.

O treinador disse que, após a expulsão de Capa, adiantou seu time e pressionou até conseguir o gol. Depois disse que "muitas coisas aconteceram" durante a partida, provavelmente se referindo à expulsão de Andrei Girotto e à não punição de Betão por falta forte em Niltinho.

O técnico da Chapecoense elogiou bastante o volante Moisés Ribeiro, que foi a novidade no time, para reforçar a marcação.

- O Moisés foi sensacional, ele ficou parado, voltou, se lesionou de novo e agora voltou e deu um espírito diferente para a equipe - afirmou.

Mancini disse que, assim como Moisés, toda a equipe está de parabéns.

