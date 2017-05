A Chapecoense não teve muito tempo para descansar após a vitória por 1 a 0 diante do Avaí , no domingo, no primeiro jogo da final Campeonato Catarinense. Na manhã desta segunda-feira, o grupo trabalhou no campo do Costão do Santinho, onde o time estava hospedado desde sexta-feira. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo enquanto os demais treinaram normalmente.

Nesta segunda-feira, a delegação viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h45min, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o time treina às 16h na Cidade do Galo.

Depois do jogo, na quinta-feira, o time faz mais um treinamento regenerativo em Minas Gerais e volta para Chapecó no final da tarde. A chegada no aeroporto Serafim Enoss Bertaso está prevista para as 18h.

Será o dia em que finalmente a torcida poderá ver o time finalista em casa. Afinal o time está viajando desde o final de semana retrasado, quando parte da delegação foi a Criciúma e os demais foram a Viamão-RS, se preparar para o jogo contra o Nacional-URU.

O diretor de futebol João Carlos Maringá disse após a vitória contra o Avaí que sua opinião é de poupar alguns jogadores nesta quarta-feira. Já o diretor executivo Rui Costa preferiu fazer mistério.

- Temos todo o planejamento traçado - limitou-se a responder.

Além do jogo da Copa do Brasil e a final do Catarinense, a Chapecoense joga no dia 10 o segundo jogo da final da Recopa, contra o Atlético Nacional, na Colômbia.

