A delegação da Chapecoense formada basicamente por jogadores do time Sub-23 visitou a cidade de Machu Picchu, no Peru, na segunda-feira, após o amistoso do dia anterior, onde venceu o Real Garcilaso por 4 a 0, em Cusco.

Goleiro Follmann sendo carregado pelos colegas Foto: Sirli Freitas / Asessoria Chapecoense

Os gols do time catarinense foram marcados por Luquinhas, Perotti (2) e um contra. Na segunda-feira a delegação foi convidada pelo governo municipal de Machu Picchu para conhecer "a cidade perdida dos Incas", que fica numa montanha a 2,4 mil metros de altitude.

No trajeto o goleiro Jakson Follmann, que usa uma prótese em virtude de amputação após o acidente na Colômbia, com o avião que levava o clube para Medellín, foi carregado pelos colegas.

O vice-presidente de futebol da Chapecoense, Nei Maidana, que acompanhou a delegação, agradeceu a hospitalidade dos peruanos que, já na chegada, receberam a equipe com cartazes de apoio.

