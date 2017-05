Seijas chegou no Inter no ano passado mas não se firmou no time e não vem sendo aproveitado

O meia Seijas, do Internacional, está próximo da Arena Condá. A direção do clube não confirma o acerto mas admite o contato.

- Estamos conversando - informou o diretor-executivo do clube catarinense, Rui Costa.

O interesse por Seijas já circulava nos bastidores da Arena Condá há mais de um mês. Representantes do jogador já estiveram em Chapecó conversando com a direção. Mas a Chapecoense negocia uma redução salarial para se enquadrar no padrão do clube.

Seijas não vem sendo aproveitado pelo técnico Antônio Carlos Zago. E a Chapecoense tem uma carência no setor. Tanto que o técnico Vagner Mancini tem improvisado o volante Luiz Antônio ou então o lateral João Pedro no setor.