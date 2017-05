O trágico acidente com o avião da Chapecoense, em novembro de 2016, foi lembrado por todos os jogadores do Verdão ao final do segundo jogo da final do Campeonato Catarinense neste domingo, em Chapecó. Nas entrevistas, os atletas dedicaram o título do time do Oeste aos atletas e à comissão técnica que morreram naquele 28 de novembro.

Confira:

Assim que terminou a partida, o goleiro Jacson Follmann e o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que estavam no avião, entraram em campo abraçados e comemoraram com o restante do grupo. Em entrevista à RBS TV, Follmann lembrou dos amigos que morreram na Colômbia:

— É para os nossos guerreiros lá em cima, é para os anjos que estão nos abençoando sempre — dedicou.

Apodi também homenageou os ex-colegas de equipe:

— O título não é nosso, é deles. É uma pequena homenagem que essa equipe pode fazer para eles por tudo o que fizeram.

