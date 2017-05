Alívio. Essa era a sensação do goleiro da Chapecoense Artur Moraes após a conquista do título do Campeonato Catarinense de 2017.

— Ganhei mais uns dez cabelos brancos — afirmou o grisalho de 36 anos que desde 2008 jogava na Europa e retornou ao Brasil para jogar na Chapecoense.

No jogo decisivo contra o Avaí ele tomou gol na primeira bola chutada contra sua meta, numa pancada de Leandro Silva, mas que foi de fora da área.

— Você quase nos matou na torcida — disse Marina, esposa de Alan Ruschel, enquanto cumprimentava o goleiro junto com o lateral sobrevivente do acidente aéreo da Colômbia.

O goleiro avaliou o lance do gol, em que foi criticado por ter falhado. Artur disse que a bola veio em curva e mudou a trajetória pouco antes de chegar nele. Diante dos momentos de tensão, o goleiro brincou que quase nasceu sua filha, Isabelli. A esposa do goleiro, Karina Moraes, está grávida de 34 semanas.

— Era muito sofrimento, nossa bola não entrava e até pensei em sair do jogo, mas ao mesmo tempo queria ficar — lembrou Karina.

Ela ficou e viu Artur salvar a Chapecoense em dois chutes de Rômulo.No primeiro ele recebeu um cruzamento dentro da área e, sem deixar cair, encheu o pé. Artur Moraes, bem colocado, conseguiu defender.

No segundo lance Rômulo pegou o rebote próximo da área e chutou algo, quase encobrindo o goleiro da Chapecoense que ainda conseguiu se esticar para mandar a bola para escanteio. Artur Moraes disse que o título coroa um grupo que trabalhou de maneira intensa para ser campeão.



