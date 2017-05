A Arena Condá, que é administrada pela Prefeitura de Chapecó, deve receber R$ 15,5 milhões do Governo Federal para a construção de um memorial e melhorias nas Alas Norte e Sul da Arena Condá. A sinalização positiva foi dada pelo presidente Michel Temer em audiência no final da manhã desta quinta-feira, em Brasília, com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, além de outras lideranças catarinenses.

- Esse episódio da Chapecoense trouxe para nós um sentimento bonito de solidariedade e de emoção muito forte e todos os deputados de outros estados liberaram emendas, uma parte de suas emendas para fazer frente a esse desafio que se transformou no valor necessário para fazer um memorial e que vai tornar imortal tudo o que aconteceu e também toda história da Chapecoense e também apoio na infraestrutura, isso que foi liberado hoje com autorização do presidente para começar já a contratação das obras - disse Colombo.

O Governador disse que o deputado federal João Rodrigues está tratando com o Ministério do Planejamento a inclusão do item orçamentário para que a prefeitura de Chapecó possa fazer a licitação.

O prefeito Luciano Buligon disse que o projeto já está cadastrado no Ministério dos Esportes.

- Efetivamente é uma ampliação da Arena, hoje temos uma arquibancada que vai ser coberta e embaixo dessa arquibancada vai ser criado o museu, o memorial, que vai guardar a memória da cidade e do clube, esse projeto contempla R$ 10 milhões em 2017 e R$ 6 milhões em 2018 - afirmou Buligon.

Ele destacou que atualmente a Chapecoense é o segundo clube de todos e querido no mundo inteiro. O memorial pretende também homenagear as vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, em Medellín, em novembro do ano passado.

Na audiência com o presidente também foi tratada a ampliação da área de embarque do aeroporto Serafim Enoss Bertaso, no valor de R$ 10 milhões. Esse projeto pretende duplicar o atual espaço, que segundo o próprio governador já é uma estrutura "acanhada" para a demanda do local, que recebe mais de 400 mil embarques e desembarques por ano.