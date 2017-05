A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na estreia do Verdão na Copa do Brasil 2017, não representou o que a equipe catarinense desempenhou dentro de campo na noite de quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Essa é a opinião do técnico Vagner Mancini, que viu seus comandados fazerem um jogo equilibrado.



- A Chapecoense foi a dona do jogo, teve grandes oportunidades, eu acho que foi injusto o resultado, se é que existe injustiça na futebol. Mas pelo que vimos as duas equipes apresentando, acho que foi um resultado injusto - apontou o treinador.

Pensando na final do Catarinense com o Avaí no domingo, às 16h, na Arena Condá, e na decisão da Recopa com o Nacional de Medellín, na próxima quarta-feira, na Colômbia, Mancini mandou a campo uma equipe alternativa. Mesma opção do técnico Mano Menezes, que também está tem pela frente uma final estadual contra o Atlético-MG.

- Acabamos montando uma estratégia semelhante. Estamos em semana de decisão, e eu tinha que poupar minha equipe. Mas quem entrou jogou muito bem, a Chapecoense fez um belo jogo. O jogo lá em Chapecó será muito disputado, mas eu tenho certeza que está aberto ainda. Cruzeiro leva vantagem por ter feito 1 a 0, mas em Chapecó todo mundo sabe que é muito difícil enfrentar a gente - pontuou.

Por fim, Mancini não poupou elogios aos atletas escolhidos para o jogo contra a Raposa.

- Tiro muita coisa positiva, alguns atletas que jogaram hoje serão ótimas opções para as próximas partidas. Em termos de performance foi tudo muito positivo, apesar do resultado - concluiu o treinador.

