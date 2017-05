Moisés Ribeiro passou por muitas dificuldades, como no gol do Avaí na Arena Condá. Mas acabou tendo um final feliz

O volante Moisés Ribeiro é um dos símbolos do renascimento da Chapecoense. No ano passado ele disputou apenas 13 jogos pelo clube e ficou nove meses parado em virtude da lesão no joelho. Motivo que o deixou também de fora do voo para Medellín, que sofreu o acidente vitimando 71 pesssoas.

Moisés sofreu duplamente, com a lesão e com a perda dos colegas. Recuperou-se e voltou a jogar neste ano.Foi titular no primeiro jogo da história da Chapecoense na Libertadores, na vitória contra o Zúlia, por 2 a 1, na Venezuela.

Com Moisés Ribeiro o técnico Vagner Mancini conquistou a solidez na marcação do meio-campo.Mas o jogador novamente lesionou-se, no início do jogo contra o Lanús. Ele voltou a jogar na vitória por 2 a 1 contra o Atlético Nacional, mas novamente ficou fora de alguns jogos por sentir desconforto muscular.

Voltou a ser titular no primeiro jogo da final contra o Avaí, na Ressacada, na vitória por 2 a 1. Recebeu elogios de Vagner Mancini na entrevista coletiva. E novamente foi importante no segundo jogo da final, evitando que o Avaí marcasse o segundo gol, na Arena Condá.

- A sensação é de dever cumprindo em poder homenagear aqueles que partiram, devo muito a todos na Chapecoense que me apoiaram e apostaram em mim, quis recompensá-los com o título – disse Moisés.

Essa foi a sua segunda grande conquista em Chapecó. A primeira estava no colo dele na comemoração. Artur Gabriel nasceu em Chapecó e está com apenas seis meses. Mas já comemorou título com o pai.









