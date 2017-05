Apesar da derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil, a Chapecoense está viva para o duelo da volta no dia 1º de junho, às 21h30min, na Arena condá, em Chapecó. Com um time alternativo, a Chape conseguiu impor ritmo, equilibrou a partida, só não conseguiu chegar ao gol.



Na opinião de Túlio de Melo, capitão da chapecoense nesta noite, o jogo foi decidido em um lance isolado de Raniel, que marcou o go lda vitória da Raposa.

- Poderíamos ter saido com o empate, mas pelas circunstâncias do jogo, não foi um mau resultado. Na Arena Condá a gente pode complicar a vida do cruzeiro. O cara (Raniel) fez um golaço e, tirando isso, não tivemos perigo. Acho que mérito dele naquele chute e o jogo foi bem equilibrado - disse o atacante após o jogo.

Agora, a Chapecoense volta as forças para a decisão do Catarinense domingo, quando recebe o Avaí em Chapecó, às 16h.

